الأهلي يستعيد ورقة رابحة قبل موقعة بيراميدز بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

واصل فريق الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء استعدادًا للقاء بيراميدز والتي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

الأهلي كان قد واجه فريق اطلع بره بطل جنوب السودان ضمن الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا ليحقق الأحمر فوزًا عريضًا بأربعة أهداف دون رد.

مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي أوضح أن المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي عقد جلسة مع الثنائي رامي ربيعة وعلي معلول لمنحهما بعض التعليمات الفنية.

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واكتفى الثنائي ربيعة ومعلول بأداء تدريبات جري حول الملعب، ثم تأهيل في الجيم دون المشاركة في المران الجماعي.

مران الأهلي شهد أيضًا مواصلة الثنائي سعد الدين سمير ومحمد محمود أداء تدريبتهما التأهيلية للتعافي من الإصابة التي لحفت بهما.

وواصل مروان محسن غيابه عن التدريبات بسبب زواجه مؤخرًا حيث حصل اللاعب على أجازة من الجهاز الفني.

التدريب شهد مشاركة وليد سليمان في المران الجماعي بعدما غاب أمس لخوضه تدريبات تأهيلية في الجيم حيث كان اللاعب غاب عن المباراة الماضية.