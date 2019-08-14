رسميًا.. الجيش يتعاقد مع مدافع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أعلن نادي طلائع الجيش حصوله على خدمات المدافع أحمد علاء لاعب فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي أفاد بأن علاء سيرحل لتدعيم صفوف الجيش لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

علاء كان قد انتقل إلى صفوف الأهلي في الصيف الماضي قادمًا من فريق الداخلية إلا أنه لم يحصل على فرص المشاركة بصورة مستمرة.

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وتشير الأرقام إلى أن صاحب الـ25 عامًا شارك في ست مباريات بقميص الأهلي بواقع خمس مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر.

الأهلي استغنى عن عددًا من لاعبيه خلال الفترة الماضية بعد رحيل محمد نجيب لصفوف الجونة في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الأحمر.

ورحل أيضًا عن الأهلي كل من عمرو بركات وإسلام محارب للجونة بجانب تجديد إعارة الثنائي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان للجونة وإعارة ناصر ماهر لسموحة.