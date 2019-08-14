تشكيل تشيلسي.. جيرو ضمن 3 تغييرات أمام ليفربول بالسوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيلعب به مباراة ليفربول في السوبر الأوروبي، خلال اللقاء الذي يقام على ملعب "فودافون" في مدينة أنقرة التركية.

ويلعب تشيلسي مباراة السوبر الأوروبي باعتباره بطلاً للدوري الأوروبي الموسم الماضي، بينما يدخل ليفربول اللقاء بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا خلال موسم 2018-2019.

وقام المدير الفني الإنجليزي بإجراء 3 تغييرات في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الريدز عن التشكيل الذي لعب به أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد كلاً من نجولو كانتي وأوليفيه جيرو وكريستيان بوليسيتش للتشكيل الأساسي بدلاً من ماسون ماونت، روس باركلي وتامي أبراهام.

Advertisements

وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: أزبلكويتا - كريستنسين - زوما - إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو - كانتي - كوفاسيتش.

خط الهجوم: بيدرو - بوليسيتش - جيرو.