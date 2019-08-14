تشكيل ليفربول.. 5 مفاجآت.. وصلاح أساسيًا أمام تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيلعب به مباراة تشيلسي في السوبر الأوروبي، في اللقاء الذي يقام على ملعب "فودافون" في مدينة أنقرة التركية.
ليفربول بطل أوروبا في النسخة الماضية سيواجه تشيلسي بطل الدوري الأوروبي وسط إجراء مدربه الألماني كلوب عدة تغييرات من خلال ظهور أدريان بدلاً من الحارس المصاب أليسون بيكر، كما سيشارك جو جوميز بدلاً من أرنولد، ويلعب جويل ماتيب في الجانب الدفاعي بجانب فيرجيل فان دايك.
وفي الوسط سيخوض جيمس ميلنر معركة الوسط بدلاً من فينالدوم، كما سيشارك تشامبرلين في الجانب الهجومي بدلاً من روبرتو فيرمينو، وساديو ماني بدلاً من ديفوك أوريجي.
ومن المقرر أن يبدأ ليفربول مباراة تشيلسي بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع: روبرتسون - فان دايك - ماتيب - جو جوميز.
خط الوسط الدفاعي: ميلنر- هندرسون - فابينيو.
خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - تشامبرلين.
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