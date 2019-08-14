الزمالك: عبد الشافي أساسيًا أمام ديكاداها بدلاً من جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن إصابة عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بشد في العضلة الخلفية سبب استبعاده من قائمة الفريق الأبيض لخوض لقاء ديكاداها الصومالي.

ومن المقرر ـ حسبما أعلن الحهاز الفني للزمالك ـ أن يشارك محمد عبد الشافي في التشكيل الأساسي خلال لقاء الجمعة لتعويض غياب عبد الله جمعة.

وأشار مصدر بالجهاز الفني أن اللاعب تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال الأيام الماضية ويخضع لبرنامج تأهيلي في الفترة الحالية لتجهيزه لمباراة العودة.

ويلتقي الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل في ذهاب ادور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.