خاص.. كأس مصر يهدد مستقبل لاسارتي في الأهلي والخطيب يطلب تجهيز البديل “سرا”

في مفاجأة من العيار الثقيل، كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، أن محمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس لجنة الكرة بالنادي، طلب من أمير توفيق، رئيس لجنة التعاقدات بالنادي، تجهيز بديل قوي للمدرب مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويأتي طلب الخطيب بسبب الاستقرار على إقالة لاسارتي حال الإخفاق في التتويج ببطولة كأس مصر حيث يستعد الفريق الأحمر لمواجهة بيراميدز السبت المقبل في نصف نهائي البطولة.

وطلب الخطيب من أمير توفيق أن يكون ملف تجهيز بديل لاسارتي سرا، وذلك خوفا من إثارة استقرار الفريق في الفترة المقبلة بالإضافة إلى عدم إثارة غضب لاسارتي من المجلس وشعوره بعدم الثقة في قدراته.

ومن المقرر أن يقوم أمير بعرض عدد من السير الذاتية على الخطيب للوقوف على بعض الأسماء وبدأ مفاوضاتهم لمعرفة طلباتهم حال الموافقة على تدريب زعيم إفريقيا.