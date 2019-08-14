طلائع الجيش يتعاقد مع مدافع الأهلي لمدة موسمين

أعلن نادي طلائع الجيش في التعاقد مع أحمد علاء مدافع النادي الاهلي لمدة موسمين على سبيل الاعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.
ووقع اللاعب علي العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالفريق ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري للفريق.
وكان الفريق العسكري، تعاقد مع البرازيلي سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد، كما نجح في تجديد إعارة أحمد كابوريا لاعب الزمالك لمدة موسم أخر.
وتعاقد طلائع الجيش مع 5 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسي لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب.
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