شاهد..ماني يسجل هدف التعادل لليفربول أمام تشيلسي

عادل ليفربول النتيجة أمام تشيلسي، بعد تسجيله الهدف التعادل، ، لتصبح النتيجة هدف لكل من الفريقين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "فودافون أرينا" بالعاصمة التركية، أسطنبول،في كأس السوبر الأوروبي.
سدل ساديو ماني نجم ليفربول هدف التعادل في الدقيقة 47، بعد تمريرة من فابينيو إلى منطقةجزاء البلوز، مررها فيرمينو سريعًا قبل وصول كيبا حارس تشيلسي للكرة، لماني والذي سددها الأخير لكن تصدى لها كيبا لكنها فشل في الامساك بها، قبل أن تعود لماني مجددًا ويسددها سريعًا في شباك تشيلسي.
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