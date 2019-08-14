الإسماعيلي يحسم موقف عمر الوحش من الإنتقال إلى المصري

,افق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بقيادة المهندس إبراهيم عثمان على إعارة لاعب وسط الفريق عمر الوحش لصفوف المصري البورسعيدي لمدة ستة أشهر بنية البيع.

ولعب الوحش الـ6 أشهر الماضية معارا من الإسماعيلي لمصر المقاصة قبل أن يتلقي عرضًا من المصري البورسعيدي للتعاقد معه.

ويستعد الدراويش لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية وكأس مصر، وابرم 8 صفقات خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري. ستة أشهر بنية البيع.ولعب الوحش الـ6 أشهر الماضية معارا من الإسماعيلي لمصر المقاصة قبل أن يتلقي عرضًا من المصري البورسعيدي للتعاقد معه.ويستعد الدراويش لخوض منافسات الموسم الجديد بجانب البطولة العربية وكأس مصر، وابرم 8 صفقات خلال موسم الإنتقالات الصيفية الجاري.

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