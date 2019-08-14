تشيلسي ينهي الشوط الأول متقدمًا على ليفربول في السوبر الأوروبي

أنتهى الشوط الأول بتقدم نادي تشيلسي على نظيره ليفربول، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "فودافون أرينا" بالعاصمة التركية، أسطنبول، في كأس السوبر الأوروبي.

سجل أوليفير جيرو هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 36، بعد هجمة منظمة للبلوز، بعدما أرسل كريستيان بوليسيتش عرضية أرضية، ترجمها المهاجم الفرنسي جيرو في شباك الريدز.

بدأت المباراة بمحاولات مبكرة من لاعبي الفريقين لفرض السيطرة على وسط الملعب، ثم حاول ليفربول فرض سيطرته على تشيلسي، ومحاولات ضعط على دفاعات تشيلسي في محاولة لاستخلاص الكرة بشكل

مبكر.

في الدقيقة الـ10، نفذ ليفربول ركلة الحرة المباشرة بتمريرة قصيرة لمحمد صلاح حولها طولية ساقطة داخل المنطقة بإتجاه المهاجمين حيث وصلت لفابينيو داخل يمين المنطقة بعد إرتباك واضح من مدافعي تشيلسي، استقبل فابينيو الكرة على الأرض ثم سددها قوية بإتجاه المرمى حيث تصدى لها الحارس كيبا بثبات وأمسك الكرة.

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في الدقيقة 16، محمد صلاح في هجمة مرتدة خطيرة بعد تمريرة رائعة من أوكسليد تشامبرلين إلى صلاح الذي

أنطلق نحو منطقة جزاء البلوز، قام بتسديد كرة أرضية قوية لكن تصدى لها كيبا حارس تشيلسي بشكل جيد.

بعدما بادر لاعبي تشيلسي بهجمات منظمة متتالية على ليفربول والتحكم برتم المباراة ، قام جيرو لاعب البلوز بتسديد كرة خطيرة على شباك ليفربول، والذي سدد الكرة بمقصية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس أدريان بقليل.

سجل أوليفير جيرو هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 36، بعد هجمة منظمة للبلوز، بعدما أرسل كريستيان بوليسيتش عرضية أرضية، ترجمها المهاجم الفرنسي جيرو في شباك الريدز.

في الدقيقة، سجل بوليسيتش هدف ثاني بعد تسديدة قوية في شباك ليفربول في الدقيقة 40، لم يتمكن أدريان من التصدي لها قبل أن يلغى بداعي التسلل.