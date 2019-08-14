الجزائري بن سبعينى ينضم لمونشنجلادباخ الالماني

تعاقد نادي بروسيا مونشنجلادباخ الألماني مع الجزائري رامي بن سبعيني لاعب نادى رين الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. الانتقالات الصيفية الحالية. وجاء تعاقد سبعينى مع النادى الالماني لمدة 4 سنوات. سنوات. كان رامي بن سبعيني قد تألق مع منتخب الجزائر في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر وساهم في تتويج محاربو الصحراء بالبطولة.

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