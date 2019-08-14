المغالاة وراء تراجع المقاولون عن ضم حسام حسن

تراجع مسئولو المقاولون العرب عن التعاقد مع حسام حسن مدافع بتروجت بعد مغالاة إدارة النادي البترولي في المطالب المادية من أجل الاستغناء عن اللاعب.

وكان المقاولون يرغب بضم حسام حسن من أجل تعزيز خط الدفاع لدى الفريق، من اجل الاستعداد للموسم المقبل،

حيث يهدف الفريق لتحقيق المربع الذهبي في الموسم المقبل بالدوري.

وكان المقاولون قدم عرض رسمي بـ500 ألف جنيه لنادي بتروجت، لكن رفضت إدارة النادي البترولي العرض بسبب تمسكها باللاعب وقوام الفريق من

أجل الصعود إلى الدوري الممتاز مرة أخرى بعد الهبوط إلى الممتاز ب، ,وأشترطت بتروجت وصول عرض بمبلغ كبير للغاية ، يصل إلى 4 ملايين جنيه من أجل الاستغناء عن اللاعب، وهو ما يراه مسؤولو المقاولون رقم مبالغ فيه.

وأحتل المقاولون العرب المركز الخامس في الموسم الماضي، بعد وصوله إلى 48 نقطة في الدوري العام.