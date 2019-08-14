شاهد..جيرو يسجل هدف التقدم لتشيلسي أمام ليفربول بالسوبر الأوروبي

تقدم نادي تشيلسي على نظيره ليفربول، بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "فودافون أرينا" بالعاصمة التركية، أسطنبول،في كأس السوبر الأوروبي.
سجل أوليفير جيرو هدف التقدم لتشيلسي في الدقيقة 36، بعدهجمة منظمة للبلوز، بعدما أرسل كريستيان بوليسيتش عرضية أرضية، ترجمها المهاجم الفرنسي جيرو في شباك الريدز.
شاهد الهدف..
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