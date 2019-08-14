ثلاث مباريات ودية للمقاولون فى كرواتيا استعدادا للدوري

انهى مجلس ادارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح اجراءات السفر الى كرواتيا لدخول الفريق الاول فى معسكر اعداد خارجى قبل انطلاق الموسم الجديد حيث استقر الجهاز الفنى للفريق الاول لكرة القدم بقيادة عماد النحاس على تحديد يوم 26 اغسطس الحالي للسفر وذلك بعد الانتهاء من معسكرى الاسكندرية والجبل الاخضر فى اطار الاستعدادات للدوري الجديد المقرر انطلاقة فى ستمبر القادم.

ومن المرتقب ان يخوض فريق المقاولون ثلاث مباريات ودية على الاكثر خلال معسكره فى كرواتيا بعد ان لعب ذئاب الجبل مباراتيين وديتين امام الجبليين السعودى وعجمان الاماراتى فى معسكر

الفريق بالجبل الاخضر .من جانبة اكد المهندس محمد عادل عضو مجلي الادارة ان ادارة النادى لن تقف عائقا امام طموحات لاعبه طاهر محمد طاهر الذي حصل على وعد بالسماح له بالاحتراف حال تلقية عروضا جيدة فى يناير المقبل وفى اطار سياسة النادى نمنح الفرصة امام اللاعبيين لاستنساخ تجربة محمد صلاح نجم ليفربةل الانجليزى الذي بدأ مشوارة فى التالق من ذئاب الجبل لتتصارع الاندية الاوروبية على ضمة وايضا محمد الننى فى الارسنال .قرر طاهر محمد طاهر غلق ملف الاحتراف الخارجى بشكل مؤقت وتاجيل الخطوة لحين وصول عرض مناسب فى يناير المقبل من اجل التركيز مع الفريق فى البطولة المحلية والاستعداد للسفر مع الفريق الى المعسكر الخارجي بكرواتيااكد عماد النحاس على المكاسب الفنية من معسكر الفريق الذي اقيم مؤخرا بمقر النادى واشاد النحاس باللاعب سيف الدين الجزيري الذي يعدة النحاس الخلافة احمد على فى قيادة هجوم المقاولون فى الموسم المقبل .من المنتظر ان يختبر المدير الفنى مجموعه من اللاعبين الافارقة من اجل انتقاء لاعب جديد ينضم لصفوف الفريق بحيث يفوق اللاعبين المتواجدين.

على الجانب أخر، يجري مجلس الادارة برئاسة المهندس محسن صلاح مفاوضات مكثفة مع نظيرةبتروجيت لضم لاعب الفريق البترولى حسام حسن المدافع لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة