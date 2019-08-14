رسمياً .. طاقم حكام مصري يدير لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

قررت لحنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة سمير عثمان، بشكل رسمي، تعيين طاقم حكام مصري لمباراة الاهلي وبيراميدز في دور ال16 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام السبت المقبل في ملعب برج العرب بالاسكندرية. ال16 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام السبت المقبل في ملعب برج العرب بالاسكندرية. ومن المنتظر ان تعلن اللجنة خلال الأيام المقبلة عن طاقم حكام المباراة في ظل عدم طلب ايا من الناديين تعيين حكام اجانب لادارة اللقاء المرتقب.

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