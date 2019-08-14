تعرف على وديات الإسماعيلي قبل موقعة اهلي طرابلس الليبي

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلي بقيادة محمود جابر خوض عدة مباريات ودية قبل خوض لقاء اهلي طرابلس الليبي في الدور الاولللبطولة العربية 13 سبتمبر المقبل .
ويلتقي الإسماعيلي خلال معسكره بإكتوبر مع بتروجت والاعلاميينوحرس الحدود وكوكا كولا ويختتم لقاءاته الودية مع انبي يوم24 أغسطس الجارى .
كان الفريق قد انتظم فى معسكره المغلق بـ 6 أكتوبر فى اطار الاستعداد للموسم الجديد.
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