تعرف على وديات الإسماعيلي قبل موقعة اهلي طرابلس الليبي

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلي بقيادة محمود جابر خوض عدة مباريات ودية قبل خوض لقاء اهلي طرابلس الليبي في الدور الاول للبطولة العربية 13 سبتمبر المقبل . للبطولة العربية 13 سبتمبر المقبل . ويلتقي الإسماعيلي خلال معسكره بإكتوبر مع بتروجت والاعلاميين وحرس الحدود وكوكا كولا ويختتم لقاءاته الودية مع انبي يوم24 أغسطس الجارى . وحرس الحدود وكوكا كولا ويختتم لقاءاته الودية مع انبي يوم24 أغسطس الجارى . كان الفريق قد انتظم فى معسكره المغلق بـ 6 أكتوبر فى اطار الاستعداد للموسم الجديد.

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