رياضة | 20 لاعب في المران الثاني لتلا استعداداً للموسم الجديد

خاض الفريق الأول لكرة بمركز شباب تلا مرانه الثاني اليوم الأربعاء، استعداداً للموسم الجديد.

وشارك في المران 20 لاعب منهم : أحمد أبو حسين، والسيد عبد الغفار، وسعيد المشد، وإسلام علم الدين، ومحمد بليه، وخالد الضبع، ومحمد رحرح، ومحمد المراكبي، وسعيد النيداني، وكريم مجدي، وصلاح جبر، وأحمد بلال، وأحمد ثابت، ومحمد صابر، إضافة إلى 3 لاعبين تحت الإختبار.

وغاب عن المران محمد أشرف ماندو، عطيه النشوي، هشام عبد الرؤوف، أحمد دراز، أحمد شيكا، نانا، سعيدو، باسم شوقي، كريم ياسين، ماهر علام الذي تواجد في المران الأول أمس الثلاثاء.

وقاد المران عماد سرور، وجهازه المعاون كريم علوان، وعفيفي عبد العليم، وفايز زيدان، ومحمد شبل.

ويستمر مران تلا في الثالثة من عصر الخميس، استعداداً لدورة البقاء بالقسم الثاني، والتي تضم أندية كفر الشيخ، وسيدي سالم، والجزيرة.