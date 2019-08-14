رياضة | طلبات ميسي أوامر.. بارتاميو يتحرك على وجه السرعة لحسم صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلبات ميسي أوامر.. بارتاميو يتحرك على وجه السرعة لحسم صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رافا ساهوكويلو، إعلامي إسباني، أن التوقيع مع نيمار لاعب سان جيرمان هو طلب صريح قدمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى رئيس برشلونة جوسيب بارتوميو.

وشهد بوم أمس الثلاثاء اجتماعاً بين إداراتي برشلونة وباريس سان جيرمان حيثُ تفاوض البارسا حول إمكانية ضم النجم البرازيلي نيمار وقدموا عروضاً من أجل.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نادي برشلونة يريد ضم نيمار مقابل دفع مبلغ 80 مليون يورو بالإضافة إلى الثنائي فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيش.

كما تشير تقارير صحفية إلى اقتراب ريال مدريد من تقديم عرض لإدارة باريس سان جيرمان من أجل المنافسة على نيمار الذي غادر برشلونة عام 2017 مقابل 222 مليون.