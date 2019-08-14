رياضة | GOAL صلاح: مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي كأس السوبر الأوروبية بث مباشر beIN SPORTS HD مفتوحة الآن

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يستضيف ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول مباراة مهمة وقوية تجمع بين ليفربول وتشيلسي فى كأس السوبر الأوروبي 2019، غداً الأربعاء.

وستقام المباراة فى تمام التاسعة مساءاً وستذاع على قناة Bein Sport Hd 1 ويمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر والحي لمباراة السوبر الأوروبي عبر الخليج 365 الرياضي، Koora أونلاين، بث حى دون تقطيع، لايڤ، كورة أونلاين، متابعة حية، بث مباشر، يلا شوط.

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