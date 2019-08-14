رياضة | مفاجأت في تشكيل ليفربول وتشيلسي.. مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر بدون تقطيع Livestream

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي تشيلسي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة السوبر الأوروبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : جوميز - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط : ميلنر - هندرسون - فابينهو.

خط الهجوم : تشامبرلين - محمد صلاح - ساديو ماني.

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وفي الجانب الآخر أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ليفربول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة السوبر الأوروبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبيلكوتا - زوما - كريستينسين - إيمرسون.

خط الوسط : كانتي - جورجينهو - كوفاسيتش - بوليسيتش.

خط الهجوم : بيدرو - جيرو.