رياضة | ريال مدريد في خطر.. زيدان يهدد بالاستقالة حال عدم تنفيذ مطلبه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد في خطر.. زيدان يهدد بالاستقالة حال عدم تنفيذ مطلبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن أزمة جديدة على وشك الانفجار داخل أروقة ريال مدريد خلال الفترة الحالية.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن علاقة فلورنتينو بيريز رئيس النادي مع المدرب زين الدين زيدان قد انهارت تماماً خاصةً بعد رؤية مستوى الفريق السئ في المباريات الودية.

وأشارت الصحيفة الإسبامية إلى أن زيدان سوف يقدم استقالته حال عدم قدوم بول بوجبا لاعب وسم مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد.

وتعرض فريق ريال مدريد لضربة موجعة بعد إصابة ماركو أسينسيو بالرباط الصليبي بالإضافة لعدم اقتناع زيدان بمستوى مهاجمه لوكا يوفيتش.