رياضة | تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر يوتيوب رابط بي ان سبورت

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أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ليفربول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة السوبر الأوروبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

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