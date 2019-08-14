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رياضة | تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر يوتيوب رابط بي ان سبورت

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل لمواجهة الآن.. مشاهدة مباراة تشيلسي وليفربول بث مباشر يوتيوب رابط بي ان سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي ليفربول، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور النهائي من بطولة السوبر الأوروبي.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : كيبا.

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خط الدفاع : ازبيلكوتا - زوما - كريستينسين - إيمرسون.

خط الوسط : كانتي - جورجينهو - كوفاسيتش - بوليسيتش.

خط الهجوم : بيدرو - جيرو.

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