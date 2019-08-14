رياضة | رامي ربيعة وعلي معلول يكتفيان بأداء تدريبات الجري حول الملعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رامي ربيعة وعلي معلول يكتفيان بأداء تدريبات الجري حول الملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفي رامي ربيعة وعلي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي،بأداء تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي يقام مساء اليوم، الأربعاء، على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم السبت المقبل، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، والذي سيقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن الأهلي قد فاز على فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان، برباعية نظيفة في ذهاب دور ال64 بدوري أبطال إفريقيا.