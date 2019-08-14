اونلاين | صلاح ON beiN HD 1: بث مباشر ليفربول وتشيلسي يلا شوت Live blues كورة لايف الآن مشاهدة مباراة ليفربول ON LINE

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وانتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول وتشيلسي KORA STAR في كأس السوبر الأوروبي 14 – 8 – 2019، بتقدم البلوز بهدف دون رد سجله اللاعب الفرنسي أوليفيه جيرو في الدقيقة 36 ليقرب البلوز من حصد لقب بطولة كأس السوبر، وشهد هذا الشوط تألق محمد صلاح ولكنه فشل في مساعدة فريقه في التعادل، شاهد لايف مباراة ليفربول اليوم علي كورة أونلاين TV.

وتقام مباراة ليفربول ضد تشيلسي KORA ONLINE، بدون تقطيع، عبر قنوات بي إن سبورتس، بتعليق عربي مميز (عصام الشوالي، علي محمد علي)، شاهد LIVE مباراة ليفربول اليوم في كأس السوبر الأوروبي 2019، شاهد محمد صلاح في مباراة مثيرة اليوم ضد فريقه السابق تشيلسي، تابع لايف KORA مباراة ليفربول HD.

ويمتلك محمد صلاح سجلًا رائعًا في مواجهاته ضد تشيلسي، حيث سجل 5 أهداف خلال 9 مباريات، خاضها مع فريقي ليفربول وبازل السويسري، شاهد مباراة السوبر الأوروبي بين (LIVERPOOL VS CHELSEA) علي كورة أونلاين، تابع لايف مباراة ليفربول اليوم علي رابط الاسطورة LIV7HD