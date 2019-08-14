اونلاين | كورة ستار - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر LIVERPOOL SALAH يلا شوت اونلاين رابط ماتش ليفربول متعدد HD

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يلا شوت الجديد liverpool hd مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي بث مباشر جودة عالية بدون تقطيع

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب ستاد فودافون أرينا لحساب مباريات كأس السوبر الأوروبي 2019.

كورة أونلاين إتش دي kora online hd ويشارك فريق نادي ليفربول في المباراة بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا تلك البطولة التي حققها على حساب فريق نادي توتنهام الإنجليزي.

كورة ستار بلس kora star plus في المقابل يخوض البلوز فريق نادي تشيلسي بعد أن حصل على بطولة اليوروباليج بعد إكتساحه لمواطنه فريق نادي أرسنال.

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كورة جول kora goal ويعول يورجن كلوب المدير الفني لفريق نادي ليفربول على كتيبة من الأسماء يتقدمها الثالوث الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

كورة حصري kora 7sry بينما يدخل فرانك لامبارد المدير الفني الجديد للبلوز متسلحاً بكتيبة من لاعبين شباب يتقدمها تامي إبراهام مع بعض الخبرات مثل باركلي وبيدرو رودريجيز.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وستكون المباراة متاحة حصرياً عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي bein sports HD بالإضافة إلى الروابط التي ينشرها لكم موقع الخليج 365 الرياضي.