اونلاين | سوبر شوت liverpool بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي kora live حصري بلس yalla shoot plus مشاهدة مباراة محمد صلاح رابط شغال

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رابط مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت بلس، اليوم الاربعاء في بطولة كأس السوبر الأوروبي على ملعب فودافون ارينا في العاصمة تركيا، ويسعى فرانك لمبارد المدير الفني للبلوز للفوز بأول بطولة له كمدير فني وتعويض الخسارة المزلة له مع الفريق أمام مانشستر يوناتيد برباعية.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر يلا شوت بلس والقنوات الناقلة لها:

تقام مباراة ليفربول وتشيلسي في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام تشيلسي :

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ومن المنتظر أن يدخل يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول مباراة تشيلسى اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أدريان فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: أرنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون، وفى خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم، وفى خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.

تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول

من المتوقع أن يخوض فرانك لامبارد المدير الفنى لنادى تشيلسى مباراة ليفربول اليوم بتشكيل يضم كلاً من، حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: أزبيلكويتا - كريستينسين - زوما – إيمرسون، خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون ماونت – باركلى، خط الهجوم: بيدرو - تامى ابراهام.

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