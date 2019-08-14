اونلاين | يلا شوت - YOUTUBE مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر super salah كورة ستار رابط ليفربول اونلاين

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شاهد بث مباشر YALLA SHOOT لمباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء 14 أغسطس لعام 2019، بث مباشر مباراة ليفربول (محمد صلاح) KORA STAR، حيث يفتح استاد "فودافون بارك" بتركيا المواجهة النارية بين ليفربول وتشيلسي في (European super cup)، شاهد لايف مباراة اليوم LIVE.

عندما تشير عقارب الساعة إلي التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت جرينتش، ستنطلق المواجهة المرتقبة بين ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، شاهد بث مباشر KORA GOAL مباراة ليفربول بقيادة محمد صلاح، تابع لايف المواجهة النارية (LIVERPOOL VS CHELSEA) علي كورة ستار.

ومن المنتظر أن يدخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من: (أدريان في حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون، وفى خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم، وفي خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي)، بينما سيبدأ تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من: (حراسة المرمى: كيبا، خط الدفاع: أزبيلكويتا - كريستينسين - زوما – إيمرسون، خط الوسط: كوفاسيتش - جورجينيو - ماسون ماونت – باركلى، خط الهجوم: بيدرو – ابراهام).

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