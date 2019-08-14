اونلاين | يوتيوب BEiN: بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي يلا شوت بلس Super Cup كورة أونلاين (جول محمد صلاح حاليًا)

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مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ملعب “فودافون أرينا”، المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ونظيره تشيلسي، ضمن كأس السوبر الأوروبي.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORTS HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ الريدز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: أدريان

في الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد

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في الوسط: فاينالدوم، كيتا، فابينيو

في الهجوم: ساديو ماني، فيرمينيو، محمد صلاح.

ويفتقد ليفربول لخدمات حارسه الدولي البرازيلي أليسون بيكر، بعد إصابته في عضلة السمانة في مباراة فريقه أمام نوريتش سيتي بالجولة الأولى بالبريميرليج، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

بينما يتسلح يورجن كلوب، المدير الفني للريدز بخط دفاعه بقيادة الدولي الهولندي فان دايك، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر kora live، ويذكر أن الريدز يخوض هذه المباراة بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا “الشامبيونزليج” بتغلبه على توتنهام في المباراة النهائية، بينما يلعب البلوز هذه المباراة بعد حصد لقب الدوري الأوروبي “اليوروباليج” على حساب أرسنال بنتيجة 4/1.