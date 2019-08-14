اونلاين | مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر Yalla shoot يلا شوت تابع مشاهدة السوبر الاوروبي ليفربول مباشر كورة ستار Beşiktaş Park

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر Yalla shoot يلا شوت تابع مشاهدة السوبر الاوروبي ليفربول مباشر كورة ستار Beşiktaş Park والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي على كأس السوبر الأوروبية الأربعاء في اسطنبول ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي كأس السوبر الأوروبية بث مباشر

البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي بتوقيت 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة على HD1.

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول وتشيلسي