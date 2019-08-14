اونلاين | مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر بدون تقطيع Liverpool vs Chelsea

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تتجه أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم حول العالم، إلى ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول ومعقل بشكتاش، لمشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي، بنهائي السوبر الأوروبي.

ويطمح ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني ونجمه المصري محمد صلاح، للتتويج باللقب وتحقيق إنجاز أوروبي جديد يضاف للريدز.

وتقام المباراة مساء اليوم الأربعاء على ملعب فودافون أرينا بإسطنبول، في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قنوات bein Sports HD1.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول كالأتى :

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : فاينالدوم، هندرسون، فابينيو

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خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

بينما من المتوقع أن تكون تشكيلة تشيلسي كالأتى :

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : أزبيلكويتا، زوما، كريستينسين، بالميري

خط الوسط : كوفاستش، جورجينيو، باركلى، مونت

خط الهجوم : بيدرو، إبراهام.

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ويخوض ليفربول اللقاء باعتباره بطل دوري أبطال أوروبا بعد الاطاحة بمواطنه توتنهام في نهائي البطولة، فيما يلعب البلوز تلك المواجهة بعد الفوز على آرسنال في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي.