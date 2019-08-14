اونلاين | يلا شوت حصري بث مباشر ليفربول وتشيلسي يلا شوت الاسطورة Liverpool AttacK كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول mO SALAH

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يستعد عشاق الكرة العالمية والأوروبية، مباراة من العيار الثقيل عندما يلتقي ليفربول الإنجليزي مواطنه تشيلسي، في نهائي السوبر الأوروبي.

وسيكون ملعب فودافون أرينا بالعاصة التركية إسطنبول معقل بشكتاش، على أهبة الاستعداد لاستضافة المباراة لتحديد هوية البطل.

وتقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات bein Sports HD1.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول كالأتى :

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : فاينالدوم، هندرسون، فابينيو

خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

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بينما من المتوقع أن تكون تشكيلة تشيلسي كالأتى :

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : أزبيلكويتا، زوما، كريستينسين، بالميري

خط الوسط : كوفاستش، جورجينيو، باركلى، مونت

خط الهجوم : بيدرو، إبراهام.

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ويسعى تشيلسي بقيادة الإنجليزي فرانك لامبارد المدير الفني، لمصالحة جماهيره بتحقيق اللقب، بعد الانطلاقة المخيبة بالبريميرليج والهزيمة أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة بالجولة الأولى، فيما يدخل الريدز بدوافع معنوية قوية بعد تحقيق الفوز على نوريتش سيتي برباعية لهدف واحد، بالجولة الأولى للدوري الإنجليزي.