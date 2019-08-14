اونلاين | plus: بث مباشر ليفربول وتشيلسي كأس السوبر الأوروبي 2019… مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي yalla shoot رابط 7sry

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مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم في السوبر الأوروبي على ملعب فودافون أرينا بتركيا، يلا شوت بلس مباراة ليفربول سوف تكون منقولة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال قنوات بي إن سبورت.

تلتقون مع مباراة ليفربول وتشيلسي بدون تقطيع في السوبر الأوروبي يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس وتحديدا في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جرينتش التاسعة مساء بتوقيت مصر الثامنة مساء بتوقيت تونس العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة يلا شوت yalla shoot مباراة ليفربول بدون تقطيع.

تشكيلة ليفربول المتوقعة:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: روبيرسون وفان ديك وماتيب وأرنولد

الوسط: فاينالدوم وكيتا وفابينيو

الهجوم: محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني

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ليفربول هو بطل دوري أبطال أوروبا ويواجه تشيلسي الذي حقق لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، مشاهدة مباراة تشيلسي VS ليفربول بدون تقطيع.

تشكيلة البلوز المتوقعة:

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع :أزبليمويتا، زوما، كريستنسين، بالميري

خط الوسط :"جورجينيو، كوفاستش

خط الوسط المهاجم : بيدرو، مونت، بوليسيتش

خط الهجوم :إبراهام