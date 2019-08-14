اونلاين | رابط yalla salah بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسى اليوم مباشر مباراة ليفربول وتشيلسى اليوم مباشر كوورة لايف Liverpool tv

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ينتظر عشاق الكرة العالمية مباراة قوية تجمع بين ليفربول وتشيلسي فى نهائي كأس السوبر الأوروبي، فى لقاء سيقام على ملعب فودافون أرينا بتركيا، اليوم الأربعاء فى تمام التاسعة مساءاً.

وستنقل المباراة عبر قناة بي أن سبورت Bein sport Hd 1

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ومن المتوقع أن تكون تشكيلة ليفربول كالأتى :

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : أرنولد، جوميز، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط : فاينالدوم، هندرسون، فابينيو

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خط الهجوم : محمد صلاح، فيرمينو، ساديو مانى

بينما من المتوقع أن تكون تشكيلة تشيلسي كالأتى :

حراسة المرمى : كيبا

خط الدفاع : أزبيلكويتا، زوما، كريستينسين، بالميري

خط الوسط : كوفاستش، جورجينيو، باركلى، مونت

خط الهجوم : بيدرو، إبراهام

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