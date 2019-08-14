اونلاين | بلص KORA: مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر كورة لايف Kora live بث مباشر ليفربول وتشيلسي يلا شوت Yalla beIN يوتيوب

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لاصوت يعلو فوق صوت مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي، في وجبة كروية دسمة لعشاق الكرة العالمية، خاصة متابعي النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول، ويقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مميزة بعمل نقل حي ومباشر للقاء مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر.

كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي kora star:

يسعى فريق ليفربول لتحقيق لقب أوروبي جديد بالفوز على نظيره تشيلسي في بطولة كأس السوبر الأوروبي، وكان الريدز قد فاز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بثنائية في الموسم المنصرم، وسيلعب الفريق بقوته الضاربة في مباراة اليوم بقيادة النجم المصري محمد صلاح.

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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسيyalla shoot :

يبحث فريق تشيلسى الإنجليزى، عن ثانى ألقابه فى كأس السوبر الأوروبى، عندما يواجه فريق ليفربول الإنجليزى على ملعب فودافون أرينا بالعاصمة التركية إسطنبول، وفاز البلوز بلقب السوبر الأوروبى مرة واحدة فى تاريخه عندما انتصر على ريال مدريد الإسبانى، بهدف دون مقابل سجله جوس بويت، فى المباراة التى أقيمت فى مدينة موناكو الفرنسية، كما خسر تشيلسى لقب سوبر أوروبا مرتين عامى 2012 و2013 أمام فريقى أتلتيكو مدريد الإسبانى وبايرن ميونخ الألمانى على التوالى.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة kooora:

تنطلق مواجهة ليفربول ضد نظيره تشيلسي في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية، ويسعى الفريقين لتحقيق لقب هام في بداية موسمهم الكروي، وسيلعب الفريقين بالقوة الضاربة والعناصر الأساسية في لقاء قوي ومثير.