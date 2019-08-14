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تغييرات في تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في السوبر الأوروبي

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيلعب به مباراة ليفربول في السوبر الأوروبي، خلال اللقاء الذي يقام على ملعب «فودافون» بتركيا.

وأجرى «لامبارد» 3 تغييرات في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الريدز عن التشكيل الذي لعب به أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الممتاز.

وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول كالآتي:

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حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: أزبلكويتا- كريستنسين- زوما- إيمرسون.

خط الوسط: جورجينيو- كانتي- كوفاسيتش.

خط الهجوم: بيدرو- بوليسيتش- جيرو.

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