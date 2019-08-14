شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات في تشكيل تشيلسي أمام ليفربول في السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، عن التشكيل الذي سيلعب به مباراة ليفربول في السوبر الأوروبي، خلال اللقاء الذي يقام على ملعب «فودافون» بتركيا.
وأجرى «لامبارد» 3 تغييرات في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراة الريدز عن التشكيل الذي لعب به أمام مانشستر يونايتد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة ليفربول كالآتي:
حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: أزبلكويتا- كريستنسين- زوما- إيمرسون.
خط الوسط: جورجينيو- كانتي- كوفاسيتش.
خط الهجوم: بيدرو- بوليسيتش- جيرو.
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