السومة يستفز الأهلاويين ويكرر غلطة المشاهير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

لم تكن حالة مهاجم فريق الأهلي الكروي الأول السوري الدولي عمر السومة الأولى في الملاعب الكروية، وهو يرمي بقميصه على الأرض احتجاجا على عدم إشراكه في لقاء فريقه ضد الهلال في المواجهة الآسيوية لدوري الأبطال في إياب دور الـ16 والتي خسر فيها فريقه فرصة التأهل بالرغم من فوزه في لقاء الإياب بهدف وحيد إلا أن الهلال استند على نتيجة مواجهة الذهاب التي كسبها بـ (4/2) بجدة.

وصعد وسم #السومة_يرمي_قميص_الأهلي، حيث علق الآلاف من المهتمين بالأمر على تصرف اللاعب، حيث استفز التصرف الجماهير الأهلاوية ومسيري النادي الغربي.

وحالة السومة في تعبيره عن غضبه هي حالة انفعالية (عالمية) تشهدها جميع الملاعب الكروية في كافة الأقطار وفي كل الأمصار وهي بلا شك ظاهرة عالمية

2007

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اللاعب المصري حسام غالي لاعب خط وسط فريق توتنهام الإنجليزي السابق ألقى بقميصه على الأرض بعد تبديله في لقاء بلاكبيرن من قبل المدير الفني للفريق مارتين يول وبعد أن حل مكانه المهاجم روبي كين

2016

خرج النجم الكولومبي جيمس رودريغيز صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني عن طوره بعد قرار مدربه رافائيل بينيتيز باستبداله في الشوط الثاني من مباراة فريقه أمام ريال سوسييداد في الجولة الـ17 من الدوري الإسباني. بعد الدفع بالكرواتي ماتيو كوفاسيتش حيث أبدى اللاعب امتعاضا شديدا من قرار مدربه، فأثناء خروجه من الملعب متوجها إلى مقاعد البدلاء، تجاهل مصافحة مدربه ولم ينظر إليه، قبل أن يعبر عن غضبه برمي قميص التدريبات.

2017

نجم بايرن ميونخ السابق الفرنسي فرانك ريبيري على ما بدر منه خلال مباراة أندرلخت في دوري أبطال أوروبا أمام أندرلخت على ملعب أليانز أرينا، حيث أظهر اللاعب غضبه من قرار المدرب كارلو أنشيلو بتبديله.