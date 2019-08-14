الهلال يقترب من نجم فلامنجو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

اقترب نادي الهلال من التعاقد مع المحوري الكولمبي جوستافو كويلار (26 عاما) المحترف بصفوف فريق فلامنجو البرازيلي، بعد منافسة شديدة مع الوحدة الإماراتي الذي قدم 8 ملايين يورو للنادي البرازيلي مقابل التخلي عن اللاعب.

وجاء العرض الهلالي فارقا عن عرض الوحدة الإماراتي بعد أن رفع سقف الصفقة إلى 12 مليون يورو، بمرتب 300 ألف يورو بعقد يمتد إلى 3 مواسم كروية. وهو ما جعل النادي البرازيلي يعجل في التنازل عن لاعبه.

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وكان اللاعب قد أبدى عدم ارتياحه في وقت سابق مع نادي فلامنجو.

يشار إلى أن الهلال سبق أن طلب اللاعب في الموسم الماضي إبان إشراف المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس إلا أن النادي البرازيلي تمسك بلاعبه.

وكان الهلال استأنف تدريباته أمس بإجراء تدريبات استرخائية عقب تأهله لدور الـ8 في دوري أبطال آسيا بعد خسارته من الأهلي بهدف في لقاء الإياب، مستفيدا من انتصاره في جولة الذهاب بـ (4/2).