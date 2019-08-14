انتخابات الزمالك الشهر المقبل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري عن فتح باب الترشيح في انتخابات النادي المقبلة لمدة ثلاثة أيام بداية من اليوم. وقال رئيس الزمالك في مؤتمر صحفي أمس إن التقديم للجميع وسنختار أصحاب المقاعد الثلاثة الذين يستطيعون العمل معنا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الانتخابات التكميلية سوف تكون على أربعة مقاعد، هي أمين الصندوق وثلاثة أعضاء، وتجري أيام 5 و6 و7 سبتمبر المقبل.
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