انطلاق المرحلة الأولى لمهرجان ولي العهد للهجن.. اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الطائف

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، تنطلق اليوم سباقات الهجن بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية على ميدان محافظة الطائف، ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي بمجموع جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بـ 439 شوطا على فترتين، تبدأ الفترة الصباحية الساعة 7 صباحا، والفترة المسائية الساعة 3 عصرا.

وخصص الاتحاد السعودي للهجن المنظم للمهرجان المرحلة الأولى للأشواط التنشيطية بمجموع 218 شوطا مخصصة لجميع الفئات العمرية، فيما ستكون المرحلة الثانية لأشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بمجموع 48 شوطا، فالأشواط الختامية للمهرجان 173 شوطا، وتستمر المرحلة النهائية حتى يوم الجمعة 14 سبتمبر المقبل.

وكانت اللجنة المنظمة دعت الراغبين في المشاركة في أشواط المهرجان وملاك الهجن للتسجيل الالكتروني، والذي سيمكن المالك والمضمر مستقبلا، في حال تفعيله لمرة واحدة، من التسجيل في جميع السباقات والمهرجانات القادمة دون مراجعة الميادين.