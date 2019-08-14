كوفيتش يعلن التحدي على بايرن ميونخ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ -برلين أبدى أنتي كوفيتش المدير الفني الجديد لفريق هرتا برلين الألماني لكرة القدم حماسا شديدا إزاء المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ غدا في افتتاح منافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا). وتشكل المباراة أمام بايرن ميونخ حامل اللقب، بداية عهد جديد لهرتا برلين تحت قيادة كوفيتش. وصرح كوفيتش في مؤتمر صحفي «أشعر بالحماس أكثر من التوتر. لقد جهزنا أنفسنا جيدا حقا ونحن مستعدون. الآن علينا الانتظار وترقب ما سيحدث في مباراة الجمعة.» وأشار كوفيتش إلى أن الشكوك تحوم حول مشاركة ماكسيميليان ميتلشتيت، بينما يغيب آرني ماير وديدريك بوياتا ومارفين بلاتنهارت وجافايرو ديلروسون بسبب الإصابات. ويمكن لهرتا برلين الاستفادة من جهود لاعبه الجديد دودي لوكيباكيو، المنضم إلى الفريق في صفقة قياسية، والذي كان قد سجل ثلاثية (هاتريك) في شباك باير ميونخ خلال الموسم الماضي الذي مثل فيه فريق فورتونا دوسلدورف على سبيل الإعارة. وقال كوفيتش «ثلاثية دودي لوكيباكيو في المباراة الأخيرة أمام بايرن، بالتأكيد لا تزال عالقة في ذهنه. لكن الأمر سيتوقف على الاتزان على أرضية الملعب واختيار العناصر المناسبة من اللاعبين من أجل تحقيق النجاح».



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