الفتح يسعى لضم مهاجم جزر القمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

بات نادي الفتح قريبا من ضم مهاجم جزر القمر الفاردو بن (30 عاما) إلى صفوفه قادما من نادي ريد ستار الصربي، بعقد يمتد إلى 3 مواسم كروية بقيمة مالية بلغت 2 مليون يورو، وينتظر أن يعلن الفتح عن صفقته خلال اليومين المقبلين ما لم تطرأ تطورات متغايرة على الصفقة، لا سيما في الجانب المالي.

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وكان الفتح بقيادة مديره الفني التونسي فتحي الجبال أعلن عن تعاقده مع الثلاثي هذا الموسم مع المغربي مراون سعدان، والبولندي ميشيل جانوتا، والهولندي ميتشيل فريدي.

واختتم الفريق الكروي معسكره الإعدادي في جمهورية سلوفينيا والذي امتد إلى 26 يوما، وبدأ إعداد الفريق الإحسائي في مدينة روجلا السلوفينية وتدرب هناك 15 يوما، قبل أن يستكمل الفريق المعسكر في مدينة توبليس.

وخلال المعسكر الإعدادي خاض الفتح 5 مباريات ودية، فاز في 3 منها على سبارتاكوس المجري بهدف مقابل لا شيء، وأراد الروماني بهدفين نظيفين، واتحاد كلباء الإماراتي بالنتيجة ذاتها، بينما تعادل سلبا مع العين الإماراتي وخسر من الحزم بهدف وحيد من ضربة جزاء.