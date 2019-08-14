موسى يتمسك بصدارة أغلى المحترفين بالسعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

اقتربت فترة الانتقالات الصيفية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من إسدال الستار على الميركاتو الصيفي دون أن تنهي أغلب الأندية ملف تعاقداتها الأجنبية، حيث تتبقى على انطلاقة الدوري السعودي 9 أيام، وهو ما يعني عدم استفادتها الفنية من اكتمال العناصر الأجنبية في الجولات الأولى من الدوري.

ميركاتو ضعيف

لم تقدم أندية دوري المحترفين السعودي هذا الموسم صفقات أجنبية ذات قيمة فنية وتسويقية كبيرة، أسوة بالموسم الماضي، حيث فضلت بعض الأندية الإبقاء على محترفيها السابقين، بينما جاءت خطوات إدارات أندية أخرى ضعيفة مقارنة بالموسم المنصرم الذي شهد قرار الثمانية أجانب الذي أقره اتحاد القدم.

كمارا يتصدر

تصدرت صفقتا لاعبي المواليد الثنائي عبدالفتاح آدم المنتقل من التعاون للنصر وهارون كمارا المنتقل من القادسية للاتحاد الميركاتو الصيفي من حيث القيمة المالية والتعاطي الإعلامي بعد أن خطفت الأضواء على صفقات اللاعبين الأجانب، حيث تجاوز مبلغ انتقالهما ما يزيد على 40 مليون ريال من غير نسبة اللاعبين من الصفقتين.

354 مليونا

بلغت القيمة السوقية لجميع اللاعبين في الدوري السعودي بالموسم الماضي 354 مليونا و49 ألف يورو، حيث تصدر النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر قائمة القيمة السوقية للاعبين الأعلى قيمة سوقية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ بلغت قيمته السوقية 15 مليون دولار.

واحتل نجم الأهلي عبدالفتاح عسيري ونجم الهلال ياسر الشهراني المركز الأول كأعلى اللاعبين السعوديين من حيث القيمة السوقية.

وحل الدوري السعودي في المركز السادس عالميا في القيمة السوقية لانتقالات اللاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وفقا لتقرير رسمي صدر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

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قائمة أغلى 10 لاعبين

01 النيجيري أحمد موسى ( 15 مليون يورو ) .

02 البرازيلي جوليانو دي باولا لاعب النصر ( 12.5 مليونا يورو) .

03 جوزيف دي سوزا لاعب الأهلي ( 12 مليون يورو) .

04 جاري رودريجيز لاعب اتحاد جدة (9 ملايين يورو).

05 السوري عمر السومة ( 7.5 ملايين يورو).

06 دجانيني تافاريس لاعب الأهلي (7 ملايين يورو).

07 باولو دياز لاعب الأهلي (7 ملايين يورو).

08 أندري كاريلو لاعب الهلال (6 ملايين يورو).

09 أليكسندر بريجيفيتش لاعب الاتحاد (6 ملايين يورو).