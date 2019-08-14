بني ياس الإماراتي يستعيد عوانة من الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أبوظبي

أعلن نادي بني ياس الإماراتي أمس عودة اللاعب فواز عوانة إلى الفريق الأول لكرة القدم من جديد بعد انتهاء فترة إعارته لنادي الوحدة، الذي ودع منافسات دوري أبطال آسيا من دور الـ16 على يد النصر السعودي.

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وذكر بني ياس عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» :»يعلن نادي بني ياس عن عودة اللاعب فواز عوانة إلى البيت السماوي من جديد بعد نهاية فترة إعارته في صفوف نادي الوحدة.»

وأضاف نادي بني ياس «فواز عاد من جديد إلى بيته وسيشارك رفقة زملائه في قادم التدريبات حيث يمثل اللاعب ركيزة أساسية في الفريق الأول لكرة القدم، وانضمامه إلى صفوف نادي الوحدة خلال البطولة الآسيوية خير دليل على تميز اللاعب.»

ومن جانبه، ذكر نادي الوحدة في بيان «يتقدم مجلس إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس إدارة نادي بني ياس لكرة القدم على مساندة فريق الوحدة في المهمة الآسيوية وتسهيل كافة الإجراءات لانتقال اللاعب فواز عوانة وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الماضية.»