الجزائري سبعيني في مونشنجلادباخ الألماني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني لكرة القدم أمس تعاقده رسميا مع المدافع الجزائري رامي بن سبعيني لمدة أربعة أعوام تنتهي في يونيو 2023، قادما من رين الفرنسي. ونشر النادي، عبر موقعه على الانترنت، صورة للاعب ابن سبعيني «24 عاما» حاملا قميص اللعب الخاص بفريقه الجديد وبرفقة ماكس إيبرل مدير الكرة بنادي مونشنجلادباخ.

ولم يعلن النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن تردد أن قيمتها تبلغ نحو سبعة ملايين يورو (7.8 ملايين دولار). وقال إيبرل «رامي هو اللاعب الذي كنا نبحث عنه من أجل فريقنا. يمكنه الاستفادة منه كظهير أيسر أو في قلب الدفاع. كما أنه يحمل خبرة كبيرة من خلال ثلاثة أعوام ناجحة قضاها مع فريق جيد للغاية بالدوري الفرنسي».