رودريجو يورط ريال مدريد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أمس تعرض مهاجمه الجديد البرازيلي رودريجو لإصابة في الساق ستبعده عن الملاعب لفترة لم تتحدد بعد.

وأوضح ريال مدريد أن الجهاز الطبي بالنادي يعمل على تقييم مدى خطورة الإصابة لتحديد فترة غياب اللاعب المنضم حديثا إلى ريال قادما من سسانتوس البرازيلي.

وكان من المفترض أن يبدأ رودريجو بالمشاركة ضمن صفوف فريق الصف الثاني بنادي ريال مدريد (ريال مدريد كاستيا) تحت قيادة المدير الفني راؤول جونزاليس، تمهيدا لتصعيده في وقت لاحق إلى الفريق الأول.