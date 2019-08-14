دوسلدورف يفتقد جهود بركوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - دوسلدورف أعلن نادي فورتونا دوسلدورف الألماني لكرة القدم أمس، أنه سيفتقد جهود لاعب خط وسطه أيمن بركوك في بداية مشواره بالموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا). وأوضح النادي أن بركوك سيغيب عن قائمة الفريق في المباراة المقررة أمام فيردر بريمن السبت المقبل ضمن منافسات المرحلة الأولى من البوندسليجا، بسبب إصابة في الكتف.



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