موناكو يضم وسام بن يدر من إشبيلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم أمس تعاقده مع اللاعب الفرنسي الدولي وسام بن يدر (29 عاما) لمدة خمسة أعوام، قادما من إشبيلية الإسباني.

وقال أوليج بتروف نائب رئيس نادي موناكو «سعداء للغاية بإعلان انضمام وسام بن يدر إلينا اليوم.. وسام لاعب يتمتع بموهبة هائلة، فهو مهاجم متكامل، وقد أثبت نفسه مع تولوز وإشبيلية، وكذلك في المشاركات الدولية».

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وأضاف «انضمامه يشكل حدثا مهما بالنسبة للنادي. فهذا يظهر رغبتنا في بناء فريق طموح قادر على تحقيق أهداف النادي».

ومن جانبه، قال اللاعب الذي ينحدر من أصول تونسية «سعيد للغاية بالانضمام إلى موناكو. شعرت برغبة قوية من قبل النادي في الحصول على خدماتي. لقد اخترت الانضمام إلى موناكو في ظل إيماني بهذا المشروع، وأعتزم تقديم كل ما لدي من أجل تحقيق الطموح المشترك».

وأضاف «أود التقدم بالشكر للنادي على الثقة التي وضعها بي. إنه يوم جميل ويشكل بداية قصة جديدة، ولا أطيق انتظار البداية».