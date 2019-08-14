صلاح: عشقي للجماهير سوف يبقيني في ليفربول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم إن عدم إبرام النادي صفقات كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية يعكس حقيقة أن الفريق يضم بالفعل مجموعة جيدة من اللاعبين في الوقت الحالي.
وجاء ذلك في مقابلة لشبكة «سي. إن. إن» الإخبارية نشرتها أمس، وقال صلاح لدى سؤاله عن عدم إجراء ليفربول ومديره الفني يورجن كلوب أي صفقات كبيرة مع لاعبين جدد في الصيف «ذلك يثبت أن لدينا فريقا جيدا ولاعبين جيدين ومجموعة جيدة».
وعما إذا كان سيجدد عقده مع ليفربول، قال صلاح «أنا سعيد في ليفربول، وسعيد في المدينة، أحب الجماهير وهم يحبونني، أنا سعيد في النادي، ولكن الوقت ما زال مبكرا للتحدث عن هذا الموضوع».
وعن تتويجه مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، قال صلاح إن الفوز بدوري أبطال أوروبا هو حلم للجميع، وأضاف «بطولة دوري أبطال أوروبا هي أكبر بطولة لكرة القدم، والفوز بها هو حلم لجميع الفرق واللاعبين والجماهير»، مضيفا أن الحلم أصبح حقيقة بالنسبة له بعد الفوز بالبطولة مع فريق ليفربول في يونيو الماضي.
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