شكرا لقرائتكم العدالة السعودي يطالب التعاقد مع مدافع الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي النادي الاسماعيلي عرضا من نظيره العدالة السعودي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولي السعودي يطلب فيه التعاقد مع الغاني ريتشارد بافور مدافع الدراويش مقابل 150 ألف دولار .

من المنتظر أن يستطلع مجلس إدارة الاسماعيلي رأي الجهاز الفني للدراويش بقيادة محمود جابر للاستغناء عن المدافع الغاني من عدمه فى ظل النقص العددى الكبير الذى يشهده الفريق من المدافعين .

وتضم قائمة الأجانب في صفوف الاسماعيلي بجانب ريتشارد بافور كل من العراقي همام طارق والغيني بيكيتي سيلفا والنامبيبي شيلونجو .