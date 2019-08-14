شكرا لقرائتكم العدالة السعودي يطالب التعاقد مع مدافع الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من المنتظر أن يستطلع مجلس إدارة الاسماعيلي رأي الجهاز الفني للدراويش بقيادة محمود جابر للاستغناء عن المدافع الغاني من عدمه فى ظل النقص العددى الكبير الذى يشهده الفريق من المدافعين .
وتضم قائمة الأجانب في صفوف الاسماعيلي بجانب ريتشارد بافور كل من العراقي همام طارق والغيني بيكيتي سيلفا والنامبيبي شيلونجو .
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