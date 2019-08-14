شكرا لقرائتكم كلام نهائى .. سعد سمير مستمر مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو النادى الأهلى على التمسك بخدمات سعد سمير مدافع الفريق وعدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخرج سعد سمير من قائمة الأهلى الإفريقية الأولى بعدما تلقى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق تقرير يؤكد عودة سعد للملاعب بعد شهرين وهو الأمر الذي تأكد عدم صحته .

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ويواصل سعد سمير، تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص له من أجل العودة لمران الأهلى.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء السبت المقبل على إستاد الجيش ببرج العرب فى الجولة الـ 16 من منافسات بطولة كأس مصر.